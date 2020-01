Zunanji ministri za večjo vlogo EU pri iskanju rešitve za krizo v Iraku in Libiji

Bruselj, 10. januarja - Zunanji ministri članic EU so danes v Bruslju na izrednem zasedanju o zaostrenih razmerah v Iraku in Libiji pozvali k umiritvi razmer, zadržanim odzivom in krepitvi vloge EU pri iskanju poti za dialog med vpletenimi stranmi. Minister Miro Cerar je v imenu Slovenije pozval k večji vlogi EU pri iskanju dialoga za umirjanje zadev na Bližnjem vzhodu.