Začela se bo vseslovenska lovska krvodajalska akcija

Ljubljana, 13. januarja - Z današnjim dnem se bo začela vseslovenska lovska krvodajalska akcija, ki jo organizirajo Lovska zveza Slovenije, lovsko dobrodelno združenje Diana in Rdeči križ Slovenije in bo potekala do konca januarja. Predsednik zveze Lado Bradač in predstavniki združenja Diana bodo kri darovali danes na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani.