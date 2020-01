Evropske borze z rahlimi padci; nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 10. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes ob koncu malenkost znižali, potem ko so se čez dan gibali v zelenem območju. V rdečem območju so se po objavi ne ravno najbolj spodbudnih podatkov s trga dela znašli tudi indeksi v New Yorku, čeprav je Dow Jones na začetku za krajši čas prvič v zgodovini presegel 29.000 točk. Nafta se ceni.