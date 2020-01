Z vodnikom Pričakujemo dojenčka bo prihod novega člana v družino lažji

Ljubljana, 12. januarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v sodelovanju s strokovnjaki pripravili vodnik o nosečnosti, porodu in zgodnjem starševstvu z naslovom Pričakujemo dojenčka. Z njim želijo omogočiti čim boljše pogoje za zdrav razvoj otroka, so objavili na svoji spletni strani.