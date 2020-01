Brabec in Sainz zadržala vodstvo na reliju Dakar

Rijad, 10. januarja - Američan Ricky Brabec (Honda) in Španec Carlos Sainz (Mini) sta zadržala vodstvo na vzdržljivostnem reliju Dakar. V šesti in 477 kilometrov dolgi etapi je Brabec zmagal v motociklisti, Sainz pa je končal na drugem mestu za zmagovalcem, Francozom Stephanom Peterhanslom (Mini). Simon Marčič je bil me motociklisti 51.