Mariborska univerza z novo prorektorico za študentska vprašanja

Maribor, 10. januarja - Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič je po predhodnem pozitivnem mnenju senata univerze imenoval za prorektorico za študentska vprašanja Tejo Štrukelj. Imenovana je za mandatno dobo dveh let, in sicer od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021, so danes sporočili z univerze.