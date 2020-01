Zaradi odjuge led na jezerih pretanek za drsanje, obiskovalce pa še vedno vabijo umetna drsališča

Cerknica, 10. januarja - Notranjski regijski park ta vikend in v prihodnjem tednu drsanje na Cerkniškem jezeru zaradi odjuge odsvetuje. Jezero sicer ima ledeno skorjo, vendar je ta pretanka in se zaradi toplega vremena topi. Morebitnim drsalcem svetujejo skrajno previdnost, so sporočili. Obiskovalci pa se lahko čez vikend še vedno odpravijo na umetna drsališča v mestih.