Konec januarja morda skupščina Intereurope

Koper, 10. januarja - Intereuropa je za 27. januarja sklicala skupščino, na kateri bi upravi dali soglasje za izvedbo obvezne prevzemne ponudbe za preostale delnice družbe Intereuropa RTC iz Sarajeva, ki se mora odviti do konca januarja. Skupščine ne bo, če bo uprava Intereurope, za katero do ponedeljka traja prevzemna ponudba, to lahko storila brez soglasja.