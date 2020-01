Klepačeva končala nastope v Brisbanu

Brisbane, 10. januarja - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru s Čehinjo Lucie Hradecka v četrtfinalu končala nastope na turnirju WTA v Brisbanu z nagradnim skladom 1,4 milijona dolarjev. Slovensko-češko navezo sta po uri in 22 minutah igre premagali prvi nosilki, Tajvanka Su-Wei Hsieh in Čehinja Barbora Štrycova, ki sta bili boljši s 7:5 in 6:4.