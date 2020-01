V CUK Kino Šiška skupinska razstava video del Transgresija?

Ljubljana, 10. januarja - V Galeriji Kamra Centra urbane kulture (CUK) Kino Šiška bodo danes ob 19. uri odprli skupinsko razstavo video del iz arhiva Postaja DIVA z naslovom Transgresija? Razstavljena dela so nastala v različnih časovnih obdobjih in v različnih kontekstih, predstavljajo pa samosvojost, nagajivost in upor. Razstava bo na ogled do 28. januarja.