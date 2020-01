Le polovica vozniških izpitov uspešna

Ljubljana, 10. januarja - Teoretični del vozniškega izpita so kandidati uspešno opravili le v 48 odstotkih, kažejo podatki agencije za varnost prometa (AVP). Analize iz preteklih let prav tako kažejo, da težave povzročajo teme, kot so hitrost, prevoz tovora in vožnja v zimskih razmerah. Vendar kandidati izpita pogosto ne opravijo tudi zaradi skromnega besednega zaklada.