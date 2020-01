V washingtonski galeriji od marca Degasove upodobitve iz opere

Washington, 13. januarja - V washingtonski Nacionalni galeriji za marec napovedujejo odprtje razstave Degas v operi. Dela, povezana s pariško operni hišo, se uvrščajo med najbolj prefinjene in vizualno prepričljive stvaritve Edgarja Degasa. Razstava bo združila približno 100 njegovih najbolj znanih in priljubljenih slik, pastelov, risb, grafik in skulptur.