Policija lani obravnavala 188 korupcijskih kaznivih dejanj

Ljubljana, 10. januarja - Policija je v letih 2018 in 2019 obravnavala 295 korupcijskih kaznivih dejanj, zanje pa je osumljenih 463 oseb. Leta 2018 je bilo tovrstnih kaznivih dejanj 107, lani pa 188. Med letoma 2018 in 2019 je najbolj poraslo število primerov jemanja podkupnine, so sporočili s policije.