Ruski arheologi morda odkrili ribiški tabor iz neolitika

Moskva, 12. januarja - Ruski arheologi so med izkopavanji v Moskvi, na območju kjer je nekoč stala sirotišnica, odkrili ostanke plovil iz keramike, okrašene z ornamenti, značilnimi za pozno obdobje neolitika (4000 do 3000 let pr.n.št.). Po sporočilu mestnega oddelka za kulturno dediščino bi odkritje lahko nakazovalo, da je na območju v preteklosti stal ribiški tabor.