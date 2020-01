Banka Slovenije z zahtevo za oceno ustavnosti zakona za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah

Ljubljana, 10. januarja - Banka Slovenije je v skladu z napovedmi danes vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. "Zakon je sporen predvsem z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke," so sporočili iz centralne banke.