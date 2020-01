Zaživel portal za bolj pregledno porabo denarja države

Ljubljana, 10. januarja - Finančno ministrstvo je vzpostavilo spletno mesto, ki omogoča dostop do ključnih podatkov državnega proračuna. Vsak, ki ga to zanima, lahko tako preveri, kako se steka denar v državni proračun in za katere namene se ga porablja, vpogleda pa tudi v projekte v posamezni regiji ali občini in dinamiko njihovega izvajanja.