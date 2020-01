V Dubaju odprli muzej selfijev

Dubaj, 13. januarja - V Dubaju so odprli Muzej selfijev, ki je namenjen predvsem zabavi ob ustvarjanju danes vsem po svetu tako priljubljenih in razširjenih avtoportretov. V Kraljestvu selfijev lahko obiskovalci v 15 sobah pred živahnimi ozadji z uporabo različnih rekvizitov ter ob primerni osvetlitvi snemajo selfije, so sporočili iz muzeja.