Goriški zdravniki odločevalce opozarjajo na primer Salonita Anhovo

Ljubljana, 10. januarja - Zdravniki in zobozdravniki Goriške ter skupščina Zdravniške zbornice Slovenije sta pozvala odločevalce k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorila na vplive onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini. Skrbi jih morebitno povečanje obsega sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo.