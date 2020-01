Na Ptuju o aktualnih temah regijskega in slovenskega kmetijstva

Ptuj, 10. januarja - Ptujski kmetijsko-gozdarski zavod je danes gostil župane in direktorje kmetijskih zadrug z območja Spodnjega Podravja, še pred tem pa opravil sejo sveta zavoda, na kateri so govorili o analizi stanja kmetijstva v lanskem letu ter o problematiki poplavljanja Drave. Osrednja tema pogovora z župani je bil odnos slovenske družbe do kmeta in kmetijstva.