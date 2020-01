28-letnik s pomočjo uslužbenca AVP v zameno za podkupnino 76 posameznikom pomagal opraviti vozniški izpit

Ljubljana, 10. januarja - Ljubljanski policisti so razkrinkali navezo 28- in 36-letnika, ki sta v zameno za podkupnino 76 posameznikom omogočila, da so opravili pisni del vozniškega izpita. 36-letnik, zaposlen na AVP, je namreč s svojim službenim geslom 28-letniku omogočil, da je vstopil v teste, ki so jih na AVP opravljali kandidati, in vnesel pravilne rešitve.