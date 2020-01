Ljubljana, 12. januarja - V SNG Drama Ljubljana v ciklu Drama Akustika leto začenjajo s Severo in Galom Gjurinom. Kot so zapisali, za to priložnost posebej prirejen akustični zvok obeta čaroben večer liričnosti in avtorske glasbe. Glasbenika bosta na Velikem odru ljubljanske Drame nastopila drevi in zaradi velikega zanimanja še 19. januarja.