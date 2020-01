Arktični zakladi, izpostavljeni taljenju ledu, prvič na ogled v Britanskem muzeju

London, 12. januarja - Redke 28.000 let stare arheološke najdbe, ki so jih izkopali iz hitro odmrznjenih tal v Sibiriji, bodo prvič na ogled v Britanskem muzeju v Londonu kot del razstave o zgodovini Arktike in njenih prebivalcev. Na ogled bodo predmeti, kot so šivanke in nakit iz mroževih oklov, ter dekorativni predmeti, narejeni iz mamutovih oklov.