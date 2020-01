Ryanair po dobrih božičnih praznikih dvignil napoved poslovanja

Dublin, 10. januarja - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair pričakuje, da bodo lanski poslovni rezultati po uspešnih božičnih praznikih boljši, kot so sprva pričakovali. Čisti dobiček naj bi se lahko ustavil nekje med 950 milijoni in 1,05 milijarde evrov, so v kratki izjavi zapisali v Ryanairu.