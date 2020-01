Most prek Krke na Brodu v Podbočju odprli za lažja vozila

Podbočje, 10. januarja - Leseni most na Brodu v Podbočju, prek katerega je Direkcija RS za infrastrukturo zaradi načetosti mostne konstrukcije avgusta lani omejila ves avtomobilski promet, sredi decembra pa začela začasna vzdrževalna in sanacijska dela, so v četrtek odprli za lažja vozila. Gre sicer za začasno rešitev, novo pa že snujejo, je dejal krški župan Miran Stanko.