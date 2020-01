V ljubljanski Drami Stephensova sodobna junakinja Maria

Ljubljana, 11. januarja - Na velikem odru SNG Drama Ljubljana bo drevi premiera prve slovenske uprizoritve drame Maria britanskega avtorja Simona Stephensa v režiji Janusza Kice. V igri se zrcalijo številne značilnosti Stephensovega pisanja in pogleda na svet. Na prvem mestu je naklonjenost do mlade generacije in opisovanje sveta, ki je obupan, odtujen in žalosten.