Vreme: Na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod več jasnine

Ljubljana, 10. januarja - Danes bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ki bo popoldne postopno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, ob morju in na jugovzhodu do okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.