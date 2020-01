Primož Roglič: Bolj sem ponosen na Giro kot na zmago na Vuelti

Kolesar Jumbo-Visme se lahko ozre na sezono 2019 s številnimi razlogi za zadovoljstvo, piše cyclingnews. Od prvenca na dirkah velike trojice do številke 1 na lestvici Ucija je bil Slovenec brez dvoma najbolj konstantni kolesar minulega leta.

A ne glede na to je 30-letnik dejal, da njegov največji trenutek ni zmaga na španski pentlji, temveč tretje mesto na majski dirki po Italiji. Kot je dejal prvi favorit za letošnjo dirko po Franciji, je sam najbolj ponosen na stopničke v Milanu, glede na to, kaj vse je premagal na poti do zmagovalnega odra.

Roglič se je na Giro podal z lepo popotnico zmag na dirkah po ZAE, od Tirenskega do Jadranskega morja in po Romandiji. Na dirki po Italiji je hitro oblekel roza majico vodilnega po zmagi na kronometru, v rožnatem pa je bil vse do padca v 13. etapi, po katerem je zdrsnil na tretje mesto. S tretjega je nazadoval na četrto, preden si je priboril zadnjo mesto na stopničkah za Richardom Carapazom in Vincenzom Nibalijem.

Poleg padca se je moral slovenski kolesar spopadati tudi s številnimi drugimi dejavniki, prvič je na veliki dirki vodil ekipo, njegov spremljevalni avto Jumbo-Visme je naredil nekaj začetniških napak, napadla ga je tudi bolezen.

"Težko je reči, kaj je bilo narobe. Še vedno sem končal na zmagovalnem odru. A nisem se dobro počutil, imel sem tudi želodčne težave. To je bila glavna težava in iz tega sem se veliko naučil," je dejal Roglič za cyclingnews.com in dodal: "Trebušne težave so me naučile, kaj lahko jem in česa ne. Od 13. etape naprej nikoli nisem bil lačen."

"Tudi zato sem bolj ponosen na tisto tretje mesto kot na zmago na Vuelti, zdaj lahko to rečem. Zmagati je lepo, ampak ni pa to velika stvar. Da sem končal na stopničkah Gira po vseh težavah, ki smo jih imeli kot ekipa, je bil večji dosežek. Pa tudi bolj sem se moral boriti sam s seboj. Nikoli nisem imel v mislih odstopa, saj je bil Giro moj cilj vse od začetka sezone. Enostavno zame ni bilo možnosti, da bi odnehal," je razkril Roglič.

"Okej, imeli smo nekaj težav, a na koncu nam je vseeno uspela neverjetna sezona," se je strinjal slovenski športnik leta, ki si je po Giru vzel nekaj premora in junija nastopil le na državnem prvenstvu v vožnji na čas, preden se je odpravil na dirko po Španiji.

Tam je v nasprotju z Girom majico vodilnega oblekel šele po deseti etapi, a je imel več izkušenj in jo ubranil do konca pred domačinom Alejandrom Valverdejem in rojakom Tadejem Pogačarjem.

"To je bil za nas velik uspeh in skupaj smo se borili za to, kar smo dosegli. Tudi zaradi vsega, kar smo se naučili iz dirke po Italiji," je dejal.

Roglič ima za letošnjo sezono ambicije osvojiti julijski Tour de France. V pripravah na francosko pentljo bo tokrat izpustil Giro in sezono začel z dirko Pariz - Nica. Ekipa Jumbo-Visma se je odločila, da bo na Tour poslala vse svoje najboljše kolesarje, Roglič pa je njen glavni adut za končno slavje.

Kapetan moštva bo Roglič, ob njem bosta v "prvem planu" še Steven Kruijswijk in Tom Dumoulin. Poleg omenjene trojice bodo nastopili še Tony Martin, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink in Laurens De Plus.

"Sam menim, da je to pametna odločitev. Močnejši so fantje, močnejša je ekipa," je dejal o Touru in dodal: "Nimam le jaz pred očmi zmage, več fantov v naši ekipi si to želi, ampak obenem si vsi želimo biti del zmagovalne ekipe."

Glede svojih možnosti je samozavesten, a še zdaleč ni aroganten, piše cyclingnews.com. "Mislim, da lahko zmagam, želim si zmagati. Vsak sanja o tem, da bo nekoč osvojil Tour, a najbolj si želim biti del zmagovite ekipe. Do tja je še dolga pot, a veselim se dirke," je dejal Roglič in dodal: "V bistvu je povsem preprosto: moraš biti najboljši med vsemi fanti, ki tam dirkajo."