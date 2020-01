Nafta malenkost cenejša

Singapur, 10. januarja - Po burnem koncu prejšnjega in začetku tega tedna, ko so zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu cene nafte pognale do rekordnih vrednosti, se je črno zlato danes malenkost pocenilo. Trgovci namreč po spravljivejših izjavah tamkajšnjih voditeljev verjamejo, da se ameriško-iranski konflikt ne bo stopnjeval.