Večina azijskih borz z rastjo

Tokio, 10. januarja - Vrednostni papirji na azijskih borzah večinoma rastejo. Vlagatelji sledijo razpoloženju v ZDA, kjer so se indeksi v četrtek povzpeli do novih rekordov. Po ocenah analitikov prevladuje prepričanje, da se napetosti med ZDA in Iranom umirjajo, za dobro voljo pa je poskrbela tudi napoved podpisa trgovinskega dogovora prve faze med ZDA in Kitajsko.