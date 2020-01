Philadelphia 76ers brez Embiida do zmage nad Celtics

Philadelphia, 10. januarja - Košarkarji Philadelphia 76ers, ki so šele pred tekmo izvedeli, da gre njihov prvi zvezdnik, center Joel Embiid v petek na operacijo raztrgane vezi v levi dlani, so v domači dvorani s 109:98 premagali Boston Celtics. Josh Richardson je za še tretjo letošnjo zmago nad Bostonom dosegel 29 točk, izkazala sta se tudi Ben Simmons z 19 in Al Horford s 17.