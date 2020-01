Mors: Slovenski vojaki iz Erbila pristali v Sloveniji

Ljubljana, 9. januarja - Slovenski vojaki, ki so bili na misiji Neomajna odločenost v iraškem Erbilu, so danes okoli 21.50 pristali na brniškem letališču, so potrdili na obrambnem ministrstvu. Naslednji kontingent bo v Irak predvidoma napoten februarja oziroma ko se bo znova začelo usposabljanje iraških vojakov.