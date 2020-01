V Lozani v festivalskem vzdušju odprli 3. olimpijske igre mladih

Lozana, 9. januarja - V Lozani so se z današnjo slovesnostjo začele tretje mladinske zimske olimpijske igre oziroma OI mladih. Mesto ob Ženevskem jezeru, kjer se je začelo olimpijsko gibanje moderne dobe in kjer ima sedež Mednarodni olimpijski komite, gosti 1872 udeležencev iz 79 držav, rekordno število mladih športnic in športnikov, starih od 15 do 18 let.