ZDA sumijo, da bi ukrajinsko letalo lahko zadela iranska raketa

Washington/Kijev/Teheran, 9. januarja - Iranski protiraketni sistem je verjetno pomotoma v sredo sestrelil ukrajinsko potniško letalo s 176 ljudmi na krovu, ki je strmoglavilo kmalu po vzletu s teheranskega letališča, so danes poročali ameriški mediji, ki so navajali neimenovane uradnike ZDA. Iran je to zanikal, predsednik ZDA Donald Trump pa je dejal, da je nekaj sumil.