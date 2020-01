Nemčija in Belorusija z zmagama odprla EP

Trondheim, 9. januarja - Na Norveškem, Švedskem in v Avstriji se je začelo rokometno evropsko prvenstvo 2020. V uvodnih tekmah so se zmag veselili Nemci, ki so v skupini C v Trondheimu kar s 34:23 (15:13) premagali Nizozemce, Belorusi pa so bili v skupini A v Gradcu s 35:30 (16:15) boljši od Srbov.