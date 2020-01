Trump lahko nadaljuje gradnjo zidu na meji z Mehiko

New Orleans, 9. januarja - Tričlanski senat zveznega prizivnega sodišča v New Orleansu je v sredo z dva proti ena odločil, da lahko vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa porabi 3,6 milijarde dolarjev, ki jih je vzela vojski, za gradnjo zidu na meji z Mehiko. Zvezno sodišče na prvi stopnji je decembra to prepovedalo, Trumpova vlada pa se je pritožila.