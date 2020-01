Cerar: Slovenija je kredibilna članica koalicije proti IS

Ljubljana, 9. januarja - Zunanji minister Miro Cerar je danes po udeležbi na zaprti seji odborov DZ za zunanjo politiko in za obrambo zatrdil, da je Slovenija kredibilna članica globalne koalicije proti skupini Islamska država (IS) in zato ostaja v Iraku. Kot je dejal, je za to stališče dobil tudi močno podporo obeh odborov.