Na Hrvaškem napovedujejo arbitražo zaradi zasega delnic Mercatorja

Zagreb, 9. januarja - Odločitev Agencije za varstvo konkurence (AVK) o začasnem zasegu delnic Mercatorja, ki jo je potrdilo tudi sodišče, je presedan, kaj takšnega se v Evropi ni zgodilo od leta 1945, so kritični viri v Zagrebu. Napovedujejo arbitražni postopek in sestanek gospodarskih ministrov Slovenije in Hrvaške, verjetno v prvi polovici februarja.