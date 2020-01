Odbora DZ tri ure za zaprtimi vrati o situaciji v Iraku

Ljubljana, 9. januarja - Parlamentarna odbora DZ za zunanjo politiko in za obrambo sta se na današnji skupni seji, ki je potekala za zaprtimi vrati, seznanila s položajem v Iraku in stanjem slovenskih vojakov, ki delujejo tam v misiji Neomajna odločenost. Posebnih sklepov po triurni razpravi niso sprejeli, zavrnili pa so pobudo Levice o popolnem umiku iz Iraka.