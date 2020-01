Anketa: Profil na vsaj enem družbenem omrežju ima 1,25 milijona prebivalcev Slovenije

Ljubljana, 10. januarja - Profil na vsaj enem družbenem omrežju ima 82 odstotkov prebivalcev Slovenije v starosti od 16 do 74 let, je v okviru raziskave Media+ ugotovila družba Valicon. V Valiconu dodajajo, da to pomeni 1,25 milijona ljudi oz. okoli 60 odstotkov vseh prebivalcev v državi. Na družbenih omrežjih ljudje preživijo vsaj eno uro na dan.