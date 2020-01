Newyorške borze rastejo

Washington, 9. januarja - Indeksi na newyorških borzah v začetku današnjega trgovanja rastejo. Vlagatelji menijo, da ZDA in Iran ne bosta zaostrovala konflikta, zato so se v začetku trgovanja osredotočili na obete rasti globalnega gospodarstva in pa podpis trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko, ki je napovedan prihodnji teden.