Zmaga na Norveško, Einfaltovi in Zadravčevi zasledovanje

Oberhof, 9. januarja - Biatlonke so leto 2020 odprle s sprintersko tekmo v nemškem Oberhofu. Zmage se je veselila Norvežanka Marte Olsbu Roiseland, ki je slavila četrtič v karieri. Med Slovenkami sta si Lea Einfalt in Nina Zadravec s 45. in 55. mestom zagotovili nastop na nedeljski zasledovalni tekmi, Polona Klemenčič Klemenčič pa je bila 90.