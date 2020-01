Konec januarja v CD začetek festivala Slovenija 2050

Ljubljana, 11. januarja - V Cankarjevem domu (CD) so letošnji tematski festival poimenovali Slovenija 2050. Ob uvodnih dogodkih ga bo konec januarja zaznamovala premiera koprodukcije 2020 po motivih besedil zgodovinarja in filozofa Yuvala Noaha Hararija in v režiji Ivice Buljana. Festival bo namenjen razmislekom o prihodnosti Slovenije v širšem kontekstu globalnega sveta.