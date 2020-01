Ljubljana, 9. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je danes pridobil 1,24 odstotka in se oblikoval pri 949,44 točke. Najbolj prometne so bile delnice Krke, s katerimi so vlagatelji sklenili za 1,05 milijona evrov prometa. Njihov tečaj se je zvišal za 0,54 odstotka.