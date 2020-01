Prodaja pirotehničnih izdelkov po ugotovitvah inšpektorjev upada

Ljubljana, 9. januarja - Policija je lani obravnavala manj kršitev po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih kot leto prej. Manj je tudi poškodovanih ljudi zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov. Po ugotovitvah pristojnih inšpektorjev so trgovci lani prodali tudi precej manj pirotehničnih izdelkov kot prejšnja leta ali pa so jih celo nehali prodajati.