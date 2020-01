Fed pripravljen na ukrepanje ob spremembah v gospodarstvu

Washington, 9. januarja - Ameriške obrestne mere so trenutno primerno postavljene, je pa centralna banka pripravljena spremeniti denarno politiko, če bo to gospodarstvo potrebovalo, je dejal podpredsednik Federal Reserve (Fed) Richard Clarida. Fed je lani trikrat znižal ključno obrestno mero in bo po njegovih besedah tudi letos nadaljeval z ukrepi za spodbujanje rasti.