Kandidat poljske levice za predsednika države istospolno usmerjeni evropski poslanec

Varšava, 9. januarja - Poljske levičarske stranke so za svojega kandidata na majskih predsedniških volitvah potrdile istospolno usmerjenega politika in evropskega poslanca Roberta Biedrona. V konservativni, pretežno katoliški državi, v kateri istospolne zveze niso priznane, je ta odločitev usmerjena v ohranjanje demokracije, so pri tem poudarili.