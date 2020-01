Domžale, 9. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je že zapustil Matija Rom, v klubu pa so potrdili, da odhaja še trojica igralcev. Domžalčani so prekinili sodelovanje z Josipom Ćorluko in Raunom Sappinenom, Dino Mušija pa bo posojen Rolteku Dobu v drugo ligo.