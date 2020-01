V akciji pod okriljem Inštituta za slovenski jezik za besedo leta 2019 izbrali podnebje

Ljubljana, 9. januarja - V akciji, ki je potekala v organizaciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra (ZRC) Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Sazu), so za besedo leta 2019 danes razglasili podnebje. Kretnja leta 2019, ki so jo izbirali pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, pa je ustava.