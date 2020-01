Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 9. januarja - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novega zakona o računskem sodišču, s katerim želi predvsem pospešiti in povečati učinkovitost revidiranja pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. Med drugim se je seznanila tudi z oceno škode, ki so jo julija in avgusta lani povzročila neurja s poplavami, močnim vetrom in točo.