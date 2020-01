Posavci nezadovoljni zaradi neuvrstitve zdravstvene nege v program brežiške srednje šole

Brežice, 9. januarja - V brežiški Ekonomski in trgovski šoli, ki ji je pristojno ministrstvo decembra lani vnovič zavrnilo uvrstitev programov zdravstvena nega in bolničar med izobraževalne programe, so nezadovoljni s tako odločitvijo. Menijo namreč, da šola izpolnjuje prostorske, kadrovske in druge pogoje za njuno izvajanje, in ministrstvo pozivajo, naj napako popravi.